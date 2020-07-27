Последнее обновление: 27.07.2020 19:48

Тихановская: Глава ЦИК РБ в душе поддерживает нас

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что она не возражает против того, что глава ЦИК назвала тройку Тихановская-Колесниковва-Цепкало «тремя грациями».

«Я думаю, что глава ЦИК в душе поддерживает нас. Она же не назвала нас «Три ведьмы». Мы посмотрели, погуглили, очень красивая скульптура. Спасибо!», - сказал Тихановская, отвечая на соответствующий вопрос на стриме Еврорадио.

Она исключила возможность того, что в какой-то момент избирательной кампании «три грации» превратятся в «одну грацию».

«Это не случится. Я выполняю свои обещания», - заявила Тихановская.

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