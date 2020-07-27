Тихановская обещает новые президентские выборы через 6 месяцев

Кандидат в президенты Беларуси Светалана Тихановская в случае своей победы обещает в течение полугода провести новые честные выборы президента Беларуси. Об этом говорится в опубликованной предвыборной программе Тихановской.

«Уже сегодня ясно, что выборы, которые состоятся 9 августа 2020 года, невозможно признать свободными и честными. Многих сильных кандидатов, в том числе Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, лишили возможности в них участвовать: по заказу одного из конкурентов возбуждены уголовные дела, в мусорку выброшены сотни тысяч собранных подписей. Нужны новые честные и свободные выборы с прозрачным подсчетом голосов», - говорится в предвыборной программе.

Для создания условий для проведения честных выборов Тихановская обещает назначить «шесть новых независимых членов Центральной избирательной комиссии, включая председателя» и подписать указ о проведении новых выборов президента.

В избирательные комиссии будут включены представители всех заинтересованных политических партий, разных общественных организаций, а также, в обязательном порядке, представители кандидатов в президенты.

Тихановская обещает на каждом участке прозрачные урны и камеры, ведущие онлайн-трансляцию.

«Каждый бюллетень будет демонстрироваться наблюдателям, и только после этого помещаться в стопку голосов за кандидата. Доверенные лица кандидатов будут иметь право требовать пересчета голосов за любого кандидата на любом участке», - говорится в программе.

Она обещает равные возможности для агитации, без злоупотребления служебным положением, но уже допускает ошибки, позволяющие манипуляции с голосами: «Досрочное голосование будет допускаться в исключительных случаях для тех, кто не может голосовать в день выборов по уважительной причине».

«После моей победы на выборах в течение переходного периода страной будут управлять те же чиновники, что и сейчас, за исключением тех, кто грубо и откровенно нарушал закон. Тех, кто уйдет в отставку, заменят профессионалы из числа государственных служащих. Новые президентские выборы будут проведены в течение полугода», - говорится в программе.

Одновременно с выборами Тихановская обещает провести референдум о возврате Конституции 1994 года.

«Я назначу проведение референдума с предложением вернуться к изначальной редакции Конституции 1994 года, сокращающей полномочия президента, устанавливающее ограничение по количеству сроков пребывания на посту президента, и обеспечивающей разделение властей. Референдум будет проводиться одновременно с выборами президента», - говорится в программе.

Следует отметить, что указ о новых выборах, как и референдум, объявленный с помощью еще одного указа, с юридической точки зрения являются незаконными из-за нелегитимности поправок в Конституцию РБ, внесенных референдумом 1996 года