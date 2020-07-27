Генпрокуратура РБ отказалась выяснять, за какие средства Лукашенко собирал подписи

Генпрокуратура Беларуси отфутболила обращение жителя Могилева, который попросил прокуратуру выяснить, за какие средства претендент в президенты Александр Лукашенко проводил пикеты и встречи с избирателями на этапе сбора подписей.

Избирательный кодекс Республики Беларусь запрещает использование средств не из избирательного фонда.

Участники президентской гонки могут использовать для своей кампании, включая пикеты, встречи с гражданами и печатные материалы, только деньги, перечисленные в избирательный фонд.

После регистрации инициативных групп по сбору подписей Лукашенко оказался единственным претендентом, не открывшим избирательный фонд, официально проведя свою кампанию без средств.

В своем заявлении житель Могилева попросил выяснит источники финансировании кампании Лукашенко. В ответ Генеральная прокуратура сообщила, что не будет рассматривать это заявление.

«Заявление не содержит конкретных фактов нарушения закона, а приведенные аргументы носят характер предположений и не подтверждаются ничем объективным», -ответила представитель Генпрокуратуры РБ.

Таким образом, Генпрокуратура РБ назвала официальные данные ЦИК РБ об избирательных фондах участников президентской кампании слухами и фейками.

Деньги в избирательном фонде Лукашенко появились лишь после его регистрации кандидатом в президенты.