Беларусь сегодня топила за Тихановскую

В последнее воскресенье июля 2020 года по всей Беларуси прошли митинги-встречи кандидата в президенты РБ Светланы Тихановской и ее доверенных лиц с избирателями.

Сама кандидат в президенты отработала 3 агитационных митинга: в Жлобине, Речице и Гомеле.

Встреча с избирателями в Жлобине собрала около 3-4 тыс. человек. На митинг в Речице пришли не менее двух тысяч человек несмотря на то, что митинг начался с большим опозданием из-за того, что организаторам пришлось переносить сцену для проведения пикета.

По приезду в Речицу выяснилось, что в летнем амфитеатре на набережной Днепра в это же время организована пенная вечеринка. Техническая накладка случилась по вине местных властей: пенную вечеринку была согласована за несколько недель до митинга Тихановской. Организаторы детской дискотеки утверждают, что никакой политической подоплеки в детском мероприятии не было.

На встречу со Светланой Тихановской в Гомеле вышли около 10 тыс. человек. Площадка, на которой проходит митинг полностью забита людьми.

Митинги прошли в Пружанах, Верхнедвинске, Ошмянах, Черикове, Крупках, Пинске. Митинг прошел и в парке Дружбы народов в Минске.