Последнее обновление: 27.07.2020 12:25

ЦИК Беларуси подсчитал количество избирателей

ЦИК Беларуси опубликовал данные о количестве избирателей в Беларуси и за ее пределами. Таковых в ЦИКе насчитали 6844932. А это значит, что уже сформированы списки избирателей по каждому участку.

В Минске ЦИК насчитал 1241021 избирателя, в Брестской области - 984601, Витебской - 849472, Гомельской – 1069567, Гродненской – 751084, Минской - 1142043, Могилевской - 801 825 избирателей. На участках, сформированных за рубежом смогут проголосовать 5319 человек.

Всего образовано 5 767 участков для голосования, включая 44 за пределами страны.

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