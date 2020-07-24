Тихановская и поддержка анонсировали планы на уикенд, 25-26 июля

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская анонсировал планы на ближайшие выходные в виде расписания встреч с избирателями при участии Марии Колесниковой и Вероники Цепкало.

В субботу, 25 июля, Тихановская проведет три встречи с избирателями. Встреча в Орше начнется в 12:00 и пройдет в парке Героев (курган Бессмертия). На 16:00 запланирован митинг в Могилеве на ул. Гагарина 1 (Ледовый дворец).

Встреча в Бобруйске начнется в 21:00 на ул. Урицкого 76А (стадион).

В воскресенье, 26 июля, Тихановская, Колесникова и Цепкало проведут встречи с избирателями в Жлобине в 11:00 в парке "Приднепровский" (бывшая библиотека) и в Гомеле в 20:00 на ул.Юбилейная, 48.

Сегодня, в пятницу 24 июля Тихановская встречается с избирателями в Глубоком в 13:30 на площадке возле супермаркета “Белмаркет” (ул.Ленина 107Б), далее в Новополоцке в 16:30 у входа в городской парк культуры и отдыха (район дома №1 по ул.Парковая) и в Витебске в 19:00 в Парке культуры и отдыха железнодорожников в районе центральной сценической площадки.