Беларусь не смогла докупить в России сверхплановые объемы газа

Беларусь хотела в 2021 году докупить сверхплановые объемы газа на бирже в России, но не смогла это сделать из-за ограничений в рамках двусторонних межправсоглашений об условиях поставки газа.

Об этом сообщил замминистра энергетики Беларуси Денис Мороз.

"У нас идет период запуска, становления первого энергоблока и у нас был период в этом году, когда объем газа, который необходим для Беларуси, был больше заявленного в начале года в связи с тем, что энергоблок по объективным причинам не функционировал в полном объеме", - сказал Мороз в ходе онлайн-дискуссии между участниками международного форума "Газ России 2021" о перспективах создания общего рынка газа в ЕАЭС, передает Интерфакс.

"Нам нужен газ, у "Газпрома" в соответствии с договорами этот газ от нас не заявлен, и мы готовы как страна приобрести этот газ, в том числе, на бирже. При этом мы слышим, что внутри России, на рынке, есть избыточный газ, который не реализован. Вот момент, когда есть покупатель на рынке, дайте нам его купить на бирже. Есть продавец. Но при этом двусторонние взаимоотношения, двусторонние соглашения, к сожалению, нам пока не позволяют, создают юридический коридор", - посетовал чиновник.

В целом, по его мнению, двусторонние газовые соглашения между странами-участницами ЕАЭС должны сохраниться и после запуска общего рынка газа, что планируется в 2025 году. При этом эти соглашения должны быть более гибкими, считает Мороз.

"Мы говорим, что необходимо искать компромиссные решения. Для этого ни в коем случае не надо отменять двусторонние соглашения. Нам необходимо будет двусторонние соглашения изменять, чтобы они позволяли формировать и запускать общий рынок газа", - пояснил он позицию белорусской стороны.

"В рамках построения евразийского рынка газа мы рассчитываем, что в рамках дискуссии мы придем к пониманию, что нужен коридор для расширения, создания возможности торговать на бирже газом хотя бы каких-то объемов сверх плановых значений", - отметил замминистра энергетики.

По его словам, в настоящее время дискуссия между странами ЕАЭС об условиях создания и функционирования общего рынка "идет очень плотная".

"В целом, как нам видится, движение достаточно позитивное и мы сейчас искренне верим, что к 2025 году мы попытаемся сформировать рынок газа", - добавил замминистра.

Как сообщалось, в настоящее время между странами-участницами сохраняются принципиальные разногласия о механизме создания как общего рынка газа, так и общего рынка нефти и нефтепродуктов.

Беларусь согласует цену на российский газ на высшем и правительственном уровне. В соответствии с закрепленными на межправительственном уровне в начале ноября договоренностями, цена газа для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне текущего года - $128,5 за 1 тыс. кубометров. Беларусь потребляет ежегодно около 20 млрд кубометров газа. Белорусские власти заявляли, что после ввода второго энергоблока БелАЭС (в первой половине 2022 года), потребление газа может сократиться на 4,5 млрд кубометров.