Последнее обновление: 07.07.2025 17:44

В Турции задержаны несколько мэров от оппозиционных партий

Турецкие власти продолжают преследование политических соперников президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В прошлую субботу полиция задержала мэра Аданы, пятого по величине города страны. Также были задержаны мэры Антальи и Адыямана, сообщает The Wall Street Journal.

Весной был задержан и главный соперник Эрдогана – Экрем Имамоглу, который был мэром делового центра Турции Стамбула.

Власти утверждают, что задержания связаны с расследованием дел о коррупции. Главная оппозиционная Республиканская народная партия (CHP) отвергла эти заявления.

Имамоглу долгое время считался единственным соперником, способным победить 71-летнего Эрдогана на выборах. Президентские выборы в Турции официально назначены на 2028 год.

Задержание мэра Стамбула вызвало массовые протесты в Турции, на улицы вышли десятки тысяч человек.



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