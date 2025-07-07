В Турции задержаны несколько мэров от оппозиционных партий

Турецкие власти продолжают преследование политических соперников президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В прошлую субботу полиция задержала мэра Аданы, пятого по величине города страны. Также были задержаны мэры Антальи и Адыямана, сообщает The Wall Street Journal.

Весной был задержан и главный соперник Эрдогана – Экрем Имамоглу, который был мэром делового центра Турции Стамбула.

Власти утверждают, что задержания связаны с расследованием дел о коррупции. Главная оппозиционная Республиканская народная партия (CHP) отвергла эти заявления.

Имамоглу долгое время считался единственным соперником, способным победить 71-летнего Эрдогана на выборах. Президентские выборы в Турции официально назначены на 2028 год.

Задержание мэра Стамбула вызвало массовые протесты в Турции, на улицы вышли десятки тысяч человек.