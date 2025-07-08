МИД Украины распустил департамент разоружения и создал управление недружественных стран

Министерство иностранных дел (МИД) Украины распустило департамент разоружения и создало управление недружественных стран.

«Навсегда в прошлом остаются времена, когда в МИД был департамент, в названии которого было слово «разоружение». Это было давно, но когда-то такое подразделение действительно существовало. Украина больше никогда не будет разоружаться. Поэтому в современной структуре у нас будет Департамент международной безопасности и обороны Украины», - написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Facebook.

Министерство иностранных дел Украины также создаст новое управление по недружественным странам, к которому будут относиться «не только Россия, но и ее приспешники, такие как Северная Корея или Беларусь».

«Здесь идет речь не о двухсторонних отношениях, а о противодействии угрозам», - объяснил министр.

Центральная Азия будет выведена в отдельное управление, что свидетельствует об особом внимании.

Создается также отдельное управление санкционной политики.

«Мы также создаем в МИДе отдельное управление НАТО. Это свидетельство приоритетности нашего пути к вступлению в Альянс. Ранее интеграция в ЕС и НАТО была объединена в один департамент ЕС и НАТО, так называемый ДЕН. Теперь у нас будет департамент Европейского союза и управления НАТО. Департамент будет работать уже над непосредственным вступлением Украины в ЕС. Управление НАТО придаст новый импульс нашей интеграции на пути к полноправному членству в Альянсе», - рассказал министр.

Среди региональных департаментов будет теперь первый и второй европейские, департаменты Латинской Америки и Карибского Бассейна, Азии и Тихого океана, Ближнего Востока и Северной Африки, Африки и региональных африканских организаций.

«Это приведет структуру нашего МИДа в соответствие с европейскими стандартами и практиками», - пояснил Андрей Сибига.

Управление США и Канады будет отсоединено от Департамента Латинской Америки и Карибского Бассейна, поскольку это отдельное направление работы, которое не может «смешиваться» вместе с латиноамериканскими делами.

Появятся также отдельные подразделения как отдел кибердипломатии и сектор инноваций и искусственного интеллекта.