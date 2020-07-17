Адвокаты Бабарико обжаловали в ВС отказ в регистрации кандидатом

Адвокаты Виктора Бабарико сегодня предприняли еще одну попытку обжаловать в Верховном суде решение ЦИК отказать в регистрации политика кандидатом в президенты.

Как сообщалось, 15 июля, сразу после получения официального ответа ЦИК о нерегистрации, адвокаты Бабарико подали жалобу на это решение в Верховный суд. На следующий день ее отклонили, назвав причину — жалобу подал не сам кандидат в кандидаты, а его юрист, имеющий нотариально заверенную доверенность именно для таких случаев.

«Мы со своей стороны подали сегодня, 17.07.2020, повторно жалобу. В ней четко прописано право адвоката на подписание жалобы на основании доверенности», - сообщил юриста штаба Максим Знак.

Кроме того, в 9.00 адвокаты были у Виктора Бабарико, чтобы он мог подписать жалобу и самостоятельно отправить ее в Верховный суд по почте из СИЗО.

«Адвокаты через администрацию СИЗО обратились с просьбой позволить Виктору Бабарико подписать жалобу и обратно передать её адвокатам для подачи в суд. Адвокатам, к сожалению, ничего не передали. Дошло ли письмо Виктора Бабарико, отправленное из СИЗО, пока неясно», - сообщил г-н Знак.

Дошло ли письмо, станет понятно в понедельник. Но в штабе уверены, что и самая первая жалоба соответствовала всем нормам.

«Но даже если с ней возникнут проблемы и письмо Виктора Бабарико дойдет позже, в каждой жалобе на решение ЦИК есть пункт о восстановлении пропущенного срока по уважительным причинам (в нашем случае срок был 3 дня)», - пояснил юрист.