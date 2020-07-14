Последнее обновление: 14.07.2020 18:44

Штаб Бабарико призвал всех проголосовать 9 августа

Штаб Виктора Бабарико привал всех граждан страны выйти 9 августа на участки и проголосовать за одного за любого из кандидатов в президенты.

«9 августа мы призываем всех граждан идти на выборы и голосовать. Если вы остались дома, вы голосуете за Лукашенко. Голосуйте за любого из кандидатов», - заявила представитель штаба Мария Колесникова.

«Мы подаем жалобу об отмене решения ЦИК, с требованием зарегистрировать Бабарико, Цепкало, освободить Сергея Тихановского и Эдуарда Бабарико, установить камеры на участках», - добавила она.

В свою очередь, юрист штаба Максим Знак заявил, что штаб Виктора Бабарико не распространяет призывы о протестах и предупреждает в этой связи о возможных провокациях.

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