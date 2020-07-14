Штаб Бабарико не хочет сливаться в пользу одного из кандидатов

Штаб Виктора Бабарико на данный момент продолжит продвигать кампанию «Честные люди» в надежде обеспечить хоть какой-то процесс независимого наблюдения на выборах и пока принципиально не готов сливаться в пользу одного из альтернативных кандидатов.

Такой вывод следует из ответов представителей штаба Марии Колесниковой и Максима Знака в ходе прошедшей пресс-конференции.

Отсюда следует и призыв прийти на выборы 9 августа и проголосовать за одного из альтернативных кандидатов: представители штаба отказались сделать предпочтение в пользу кого-либо из них.

При этом, Мария Колесникова сказал, что лично она будет голосовать «против всех». Максим Знак дал понять, что ему близка озвученная ранее адвокатом Гарри Погоняйло идея разрывать бюллетень пополам и ту часть, на которой есть подписи членов ТИК, уносить с собой.

Таким образом, штаб Бабарико склоняется к стратегии, попытка использовать которую на выборах против Лукашенко уже предпринималась, но не сработала по простой причине: чем больше испорченных бюллетеней и бюллетеней против всех, тем проще властям фальсифицировать выборы, осуществляя вбросы «правильных» бюллетеней (взамен испорченных).