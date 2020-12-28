Последнее обновление: 28.12.2020 19:01

Россия и Беларусь отказались от межбюджетной схемы выплаты премий поставщикам нефти

Россия и Беларусь отказались с 2021 года от механизма межбюджетного трансферта при расчетах за поставляемую в Беларусь российскую нефть, суть которого сводилась к оплате премий российским поставщикам нефти за счет бюджета России.

«По текущему периоду … как компенсаторный фактор какой-то межбюджет в данном случае мы в текущем году не рассматриваем на будущее", - сообщил министр финансово РБ Юрий Селиверстов, передает БелТА.

Он пояснил, что от «межбюджета» страны оказались благодаря тому, что контракты с российскими поставщиками нефти на 2021 год "подписаны на похожих, но немного других условиях, то есть там нет этой бюджетной составляющей".

Селиверстов не уточнил детали новых контрактов на поставку российской нефти в Беларусь.

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