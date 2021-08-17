В России себестоимость добычи нефти достигла максимума за 10 лет

Эпоха легкой и дешевой в добыче нефти, которая со времен Леонида Брежнева снабжала доходами российский бюджет, стремительно подходит к концу.

Себестоимость добычи в России продолжает расти четвертый год подряд по мере того, как старые, еще советские месторождения истощаются, а новых запасов сравнимого качества обнаружить не удается.

По итогам второго квартала затраты на извлечение из недр одной тонны нефти в РФ достигли 20,379 тысячи рублей, что стало рекордом как минимум за 10 лет доступной статистики, пишет finanz.ru со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с апрелем-июнем прошлого года себестоимость добычи взлетела в 2,2 раза, что, впрочем объясняется сделкой ОПЕК+: закрывая скважины на фоне обвала нефтяных цен, российские компании пускали «под нож» прежде всего малорентабельные и высокозатратные месторождения.

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин в прошлом году оценивал точку рентабельности российской нефтяной отрасли существенно выше. В интервью Reuters он говорил, что нижняя граница, при которой нефтяники чувствуют себя комфортно, - это 2100 рублей за баррель (28,8 доллара по текущему курсу).

В январе Сорокин объяснял, что себестоимость добычи в России выросла из-за падения качества запасов. Из 30 млрд тонн извлекаемых запасов нефти в России, по его оценке, только 36% являются рентабельными в текущих макроэкономических условиях. По данным Роснедр, этого объема хватит на 19 лет добычи.

Происходит ухудшение возможностей освоения, сетовал Сорокин: «Это связано с ростом обводненности, необходимостью строительства дорогостоящих скважин сложной конструкции, низкой проницаемостью и расчлененностью коллекторов, уходом в краевые зоны и пласты с небольшими толщинами», - объяснял Сорокин.

Качество воспроизводства нефтяных запасов также падает: новые месторождения, которые ставят на госбаланс с 2014 года, преимущественно мелкие и очень мелкие. Их средний размер составляет 9-14 млн тонн, что равно объему, который Россия выкачивает из недр за 6-10 дней.

За первое полугодие 2021 года на государственный баланс были помещены 11 новых месторождений углеводородного сырья. Их суммарный объем составил всего 30 млн тонн, что в 9 раз меньше, чем было добыто за тот же период (около 270 млн тонн).

По подсчетам Счетной палаты, темпы, с которыми истощаются запасы стратегических и дефицитных природных ресурсов в стране, за последние три года выросли вдвое. Если в 2018 году новыми открытиями покрывалось 63% добычи, то в 2020-м эта доля упала до 32%.

Воспроизводство дефицитных и стратегических ископаемых в стране находится на «низком» уровне, система управления рисками отсутствует, а управление фондом недр ведется «недостаточно эффективно», писала СП в мае.

За 2018-20 гг бюджет выделил на поиск и разведку полезных ископаемых 87 млрд рублей. Но выполнить план не удалось по 20 видам стратегических и дефицитных ресурсов. В их числе - арктическая нефть, золото, серебро, алмазы, уран, хромовые руды, свинец и вольфрам.