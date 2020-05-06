Число зараженных коронавирусом в России выросло 165,9 тыс. человек

За последние сутки в России выявлено 10 559 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах, из них 4314 случаев (40,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1462 человека.

Всего в стране выявлено 165 929 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 21 327 человек, сообщает Координационный центр при правительстве РФ.

Также за сутки зафиксировано 86 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончался 1537 человек.