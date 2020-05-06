Последнее обновление: 06.05.2020 08:33

Прогнозная дата окончания эпидемии в России передвинута на конец августа

В России эпидемия коронавируса должна завершиться к 24 августа, следует из обновленного прогноза ученых Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD), он опубликован на сайте учебного заведения.

Прогноз скорректировали c учетом данных по числу зараженных по состоянию на 5 мая, передает РБК.

Ранее ученые из Сингапурского университета уже несколько раз меняли сроки окончания эпидемии коронавируса в России. Изначально они предполагали, что датой завершения эпидемии будет 20 июня, а затем сдвигали ее на 8, 12 и 19 августа. Согласно предыдущему прогнозу, заболевание должно было сойти на нет 17 августа.

Ученые также скорректировали сроки завершения эпидемия в других странах. Так, в США, где зафиксировали более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, заболевание должно сойти на нет 10 октября, в Италии — 15 сентября, во Франции — 17 августа, а в Германии — 16 августа. В мире окончание пандемии может произойти 20 декабря, считают ученые.

Обновленные прогнозы по Беларуси не публикуются.

Ранее по теме
<Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Май 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование