Последнее обновление: 04.05.2020 12:15

Число зараженных коронавирусом в Росси превысило 145 тыс. человек

За последние сутки в России подтвержден 10 581 случай новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 5352 (50,6%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни.

При этом выписано по выздоровлению 1456 человек, сообщил Коммуникационный центр правительства РФ.

Всего в стране зарегистрировано 145268 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 18 095 человек.

Также за сутки зафиксировано 76 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 1356 человек.

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