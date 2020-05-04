Число зараженных коронавирусом в Росси превысило 145 тыс. человек

За последние сутки в России подтвержден 10 581 случай новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 5352 (50,6%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни.

При этом выписано по выздоровлению 1456 человек, сообщил Коммуникационный центр правительства РФ.

Всего в стране зарегистрировано 145268 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 18 095 человек.

Также за сутки зафиксировано 76 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 1356 человек.