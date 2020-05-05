Последнее обновление: 05.05.2020 12:27

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 155,3 тыс. человек

За последние сутки в России выявлено 10 102 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 4961 (49,1%) активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни.

При этом выписано по выздоровлению 1770 человек, сообщил Координационный центр при правительстве РФ.

Всего в стране зарегистрировано 155 370 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 19 865 человек.

Также за сутки зафиксировано 95 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончался 1451 человек.

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