Число зараженных коронавирусом в России выросло до 177,16 тыс. человек

За последние сутки в России выявлены 11 231 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, из них 5471 (48,7%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Выписано по выздоровлению 2476 человек, сообщил Координационный штаб правительства РФ.

«Всего в стране выявлено 177 160 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 23 803 человек. Также за сутки зафиксировано 88 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 1625 человек», - говорится в сообщении.