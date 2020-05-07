Последнее обновление: 07.05.2020 11:22

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 177,16 тыс. человек

За последние сутки в России выявлены 11 231 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, из них 5471 (48,7%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Выписано по выздоровлению 2476 человек, сообщил Координационный штаб правительства РФ.

«Всего в стране выявлено 177 160 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 23 803 человек. Также за сутки зафиксировано 88 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 1625 человек», - говорится в сообщении.

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