Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 124054 человек

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло на 9623 и достигло до 124054 человек.

Из новых случаев 4488 (46,6%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1793 человека, сообщил оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.

Всего в России зарегистрировано 124 054 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек.

Также за сутки зафиксировано 57 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 1222 человека.