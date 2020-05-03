Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 134687 человек

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло на 10633 и достигло до 134687 человек.

Из новых случаев 5345 (50,3%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1626 человек, сообщил оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.

Всего в России зарегистрировано 134687 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 16639 человек.

Также за сутки зафиксировано 58 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 1280 человек.