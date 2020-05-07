С 12 мая в Москве вводится масочный режим

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

"Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин озвучил, что будет вводиться масочный режим с 12 мая, указал, что будут установлены требования, где нужно находиться в масках и перчатках, где это будет обязанностью. С момента введения этих норм и требований будет применяться и административная ответственность к нарушителям. За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности в транспорте штраф составит 5 тыс. рублей, в других общественных местах - 4 тыс. рублей", - сказал Данчиков, передает ТАСС.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Решение о снятии режима самоизоляции в Москве, отмечал Собянин, может быть принято после майских праздников при позитивной динамике по ситуации с коронавирусной инфекцией.

2 апреля мэр Москвы подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции. В столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) были внесены изменения с целью установить административную ответственность для граждан за несоблюдение требований режима повышенной готовности, в частности, режима самоизоляции, в виде штрафа для физических лиц в размере 4 тыс. рублей, а за повторное нарушение или за нарушение с использованием транспортного средства - 5 тыс. рублей.