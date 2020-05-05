В Беларуси за последние сутки проведено 0 тестов на коронавирус

Минздрав Беларуси, похоже, опять намудрил со статистикой об экспансии коронавируса, то ли подложив «свинью» Лукашенко, то ли стараясь угодить ему, сделав всё возможное, чтобы не выставить его в дурном свете.

По данным ведомства в стране за последние сутки было проведено 0 тестов на коронавирус.

«В Беларуси на 5 мая … всего проведено 211 тыс. 369 тестов», - говорится в сообщении Минздрава РБ (https://t.me/minzdravbelarus/664).

Вчера Минздрав РБ сообщил о том, что «В Беларуси на 4 мая … Всего проведено 211 тыс. 369 тестов» (https://t.me/minzdravbelarus/656).

Объяснение такому феномену кроется не в итальянской забастовке врачей Беларуси, а в неверной статистике, подготовленной для сегодняшнего стендапа Лукашенко. Белорусский правитель озвучил новые данные о числе зараженных коронавирусом на 5 мая, но данные на 4 мая о количестве сделанных тестов.

По сообщению БелТА: «Глава государства озвучил, что в Беларуси на данный момент зафиксировано 18350 человек, у которых выявлен коронавирус. "Это всего 8,7% от всех тестируемых. Тестируемых у нас на утро было 211369 за два с половиной месяца", - рассказал Александр Лукашенко. При этом данное соотношение в других странах хуже, чем в Беларуси. По состоянию на утро в стране было порядка сотни умерших от ряда болезней, осложненных коронавирусом».

Помимо этой неточности Лукашенко рассказал всей стране фейк о том, что Беларусь занимает второе место в мире по числу тестов на 1 млн. населения.

В итоге, Минздрав Беларуси не придумал ничего лучшего, как в свежей сводке о ситуации в коронавирусом в стране дать устаревшую цифру о количестве сделанных тестов. Прикрыли шефа…

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