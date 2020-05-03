Лукашенко: «Мы не может отменить парад. Они умирали за нас»

Лукашенко отказался отменять парад в Минске на 9 мая, заявив, что в случае отмены парада все в мире скажут, что Лукашенко испугался, а еще потому что парад – не самое опасное мероприятие.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - заявил Лукашенко.

«Парад - это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие. Потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада", - подчеркнул белорусский правитель.

«Никого тащить на это мероприятие не надо. Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло», - сказал белорусский правитель, утверждая среди желающих посетить парад есть и ветераны Вооруженных Сил.

"Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики - стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого на это массовое мероприятие тащить не надо».

«Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще, Беларусь - это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств", - добавил глава государства.

По его словам, отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад в Минске. "Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери".