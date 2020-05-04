Минздрав Беларуси нашел лекарство от коронавируса, протестировал в Витебске

Министерство здравоохранения Беларуси нашло не просто работающее лекарство от коронавируса, а способное в одночасье кардинально переломить ситуацию в битве с SARS-CoV-2.

Благодаря использованию этого лекарства, ситуация в Витебске, одном из самых напряженных очагов заражения коронавирусом, сразу миновала стадию выхода на плато, нахождения на нем и в настоящий момент уже находится в стадии «плавного ухода».

«Эпидемиологическую ситуацию, которая сейчас складывается в Витебске, можно назвать «плавный уход с плато», - сообщила пресс-служба Минздрава РБ, посвятив ситуации в Витебске расширенный комментарий.

Что же это за волшебное лекарство? Многие уже догадались – для достижения подобного результата необходимо уволить всего лишь одного врача. И коронавирус побежден.

Речь идет об увольнении депутата горсовета Сергея Лазаря с должности главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Главврач уволен 30 апреля, а уже 4 мая Минздрав не просто говорит о стабилизации ситуации, а уже рассуждает об обратном перепрофилировании больниц. It’s a miracle, my friend.

«Следующие две недели в Витебске будет вестись поэтапная санобработка больниц, которые в начале весны приняли на себя основные потоки пациентов с COVID-19, тяжелыми формами других респираторных инфекций и пневмониями. За то время, пока часть зданий и корпусов будут подвергнуты «дезинфекционной обработке по типу заключительной дезинфекции», медицинский персонал получит возможность для более полноценного отдыха. Сегодня уже освобождено одно из зданий Витебского областного клинического центра (Железнодорожная больница). Специалисты проводят там работы по дезинфекции помещений. Планируется, что во вторник-среду будет освобожден весь центр», - говорится в сообщении.

Каким образом врачам удалось так быстро переломить ситуацию и моментально вылечить такое количество людей? У Минздрава есть know-how на этот вопрос.

«Большая часть пациентов вылечена и выписана домой, те из пациентов, которые еще требуют долечивания или реабилитации, будут переведены в другие учреждения. До конца недели в клинический центр госпитализация проводиться не будет», - отмечается в сообщении.

«Это время даст возможность передохнуть работникам больницы и вновь подготовить центр к госпитализации пациентов с респираторными инфекциями и пневмониями», - допустила промашку пресс-служба. Ведь можно допустить, что речь идет об отдыхе перед второй волной…

«Стабилизирована ситуация не только в Витебске, но и в ряде районов области в том числе в Докшицком, Бешенковичском, Шумилинском, Лиозненском, Поставском районах. Благодаря самоотверженной и профессиональной работе медицинских работников и принимаемым организационным мерам, в целом по области обстановка остается контролируемой», - проинформировал Минздрав РБ.

Хотелось бы верить, что ситуация в Витебске и регионе начинает улучшаться, но смущает один момент. До настоящего момента пресс-служба Минздрава не была замечена за написанием подобных комментариев (попытки месячной давности оскорбиться на воинствующую прессу не в счет). Тем более, что текст официального сообщения пресс-службы частично повторяет/пересекается с высказываниями начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Михаила Вишневецкого, опубликованными на сайте издания Витебские вести.

Похоже, что про анализировав, как население страны, в которой не умирают от коронавируса, переживает суточные приросты зараженных в 800-900 человек, власти решили перейти в контрнаступление и победить эпидемию административными и идеологическими методами.