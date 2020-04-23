Лукашенко с почти научной теорией о второй волне коронавируса

Лукашенко сегодня на совещании в Минске озвучил свою теорию второй волны коронавируса, которая накроет Европу и Россию. Теория построена на тезисе об ошибочных шагах руководств России и европейских стран, принявших неприемлемые с точки зрения белорусского правителя решения о введении ограничительных мер (карантина или комендантского часа).

«…коронавирус бушует. Так? Так. Они сейчас начали открываться, это и в России, и выпускать людей на улицы. А там же еще больные коронавирусом люди мрут в таких количествах!

И вот они вышли из этой изоляции, не самоизоляции, от этой изоляции государственной, ослабленные, не видели белого света, и, главное, психически перенапряжены. И столкнулись с теми болезнями, вирусами, которые еще бродят в Италии, Испании, Франции и так далее. Что произойдет? Произойдет вторая волна, и эти люди ослабшие вышедшие из этих квартир затхлых, домов отдыха и прочая получат вот этот вирус.

А он стоит, он ждет, ждет своей жертвы»…