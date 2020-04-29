Последнее обновление: 29.04.2020 11:36

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 99 тыс.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5 841 и сейчас составляет 99 399 человек.

На данный момент выздоровели более 10 тыс. человек, 972 человека умерли, сообщили в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

"В России нарастающим итогом зарегистрированы 99 399 случаев (+6,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 830 человек, за весь период - 10 286. За сутки подтверждены 108 летальных случаев. За весь период от коронавируса умерли 972 человека", - говорится в сообщении штаба.

У 2624 (44,9%) новых инфицированных не было симптомов. За сутки выписаны по выздоровлению 1830 человек в 67 регионах.

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