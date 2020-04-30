Последнее обновление: 30.04.2020 12:39

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 106 тыс. человек

Число заразившихся новым коронавирусом в России выросло за последние сутки на 7099 и сейчас составляет 106498 человек во всех регионах страны.

Выздоровели на данный момент 11619 человек, 1073 человека умерли, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В России нарастающим итогом 106498 случаев (+7,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1333 человека, за весь период - 11619. За сутки подтвержден 101 летальный случай. За весь период от коронавируса умерли 1073 человека", - говорится в сообщении штаба.

В сообщении отмечается, что у 2829 (39,9%) человек из числа новых инфицированных не было симптомов.

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