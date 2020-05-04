В мире число заражений коронавирусом превысило 3,56 млн. случаев, умерли 248,3 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 3566570 (+81939 за сутки) по данным Worldometer на 8:20 4 мая 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 248303 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 3512 человек, из которых 1151 приходятся на США, 164 - на Испанию, 174 – на Италию, 135- на Францию, 315 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 212 странах. На данный момент лечение проходят 2113665 (+48976) человек, из них 50051 50861 (-810) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 1154551 (+30261) человека.

В США за последние сутки выявлены 27312 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончался 1151 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 1188150. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 178263 человека, умерли 68599 человек.

В Испании подтверждены 247122 (+1533) случаев заражения и 25264 (+164) смертей. В Италии – соответственно 210717 (+1389) случаев заражения и 28884 (+174) смертей.

Далее следуют Великобритания и Франция, где подтверждены соответственно 186599 (+4339) и 168693 (+297) случаев заражения, и 28446 (+315) и 24895 (+135) смертей.

В ФРГ, России, Турции, Бразилии, Иране подтверждены соответственно 165664, 134687, 126045, 101147 и 97424 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 6866, 1280, 3397, 7025 и 6203 человек.

В Польше и Украине число заражения коронавирусом достигло 13693 и 11913 случаев, от COVID-19 умерли 678 и 288 человек соответственно.

В Беларуси официально подтверждены 16705 случаев заражения коронавирусом и 99 смертей.