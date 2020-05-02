ВОЗ продлила глобальный режим ЧС из-за вируса

Всемирная организация здравоохранения решила не отменять режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за распространения коронавируса.

Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РБК.

«Три месяца назад я собрал чрезвычайный комитет по вопросам здравоохранения в мире, и после их рекомендаций я объявил режим мировой чрезвычайной ситуации — самый высокий уровень тревоги ВОЗ... Вчера я снова собрал комитет для того, чтобы оценить развитие пандемии... Конечно, пандемия остается чрезвычайной ситуацией международного значения в области в области здравоохранения», — сказал Гебрейесус

Он добавил, что, по согласованию с мировыми регуляторами здравоохранения, вновь созовет чрезвычайный комитет через 90 дней или раньше, если потребуется.