В мире число заражений коронавирусом превысило 3,82 млн. случаев, умерли 265 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 3820656 (+92709 за сутки) по данным Worldometer на 8:05 7 мая 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 265094 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 6750 человек, из которых 2528 приходятся на США, 244 - на Испанию, 369 – на Италию, 278- на Францию, 649 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 212 странах. На данный момент лечение проходят 2204257 (+26334) человек, из них 48208 (-1040) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 1303097 (+60665) человек.

В США за последние сутки выявлены 25459 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончался 2528 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 1263092. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 212981 человек, умер 74799 человек.

В Испании подтверждены 253682 (+3121) случаев заражения и 25857 (+244) смертей. В Италии – соответственно 214457 (+1444) случаев заражения и 29684 (+369) смертей.

Далее следуют Великобритания и Франция, где подтверждены соответственно 201101 (+6111) и 174191 (+3640) случаев заражения, и 30076 (+649) и 25809 (+278) смертей.

В ФРГ, России, Турции, Бразилии, Иране подтверждены соответственно 168162, 165929, 131744, 126611 и 101650 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 7275, 1537, 3584, 8588 и 6418 человек.

В Польше и Украине число заражения коронавирусом достигло 14740 и 13184 случаев, от COVID-19 умерли 733 и 327 человек соответственно.

В Беларуси официально подтверждены 19255 случаев заражения коронавирусом и 112 смертей.