В мире число заражений коронавирусом превысило 3,48 млн. случаев, умерли 244,7 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 3484631 (+83313 за сутки) по данным Worldometer на 9:15 3 мая 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 244791 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 5177 человека, из которых 1672 приходятся на США, 276 - на Испанию, 474 – на Италию, 166- на Францию, 621 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 212 странах. На данный момент лечение проходят 2064689 (+36048) человек, из них 50861 (-497) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 1124290 (+42585) человека.

В США за последние сутки выявлены 29386 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончались 1672 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 1160838. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 173725 человека, умерли 67448 человек.

В Испании подтверждены 245567 (+2588) случаев заражения и 25100 (+276) смертей. В Италии – соответственно 209328 (+1900) случаев заражения и 28710 (+474) смертей.

Далее следуют Великобритания и Франция, где подтверждены соответственно 182260 (+4806) и 168396 (+1050) случаев заражения, и 28131 (+621) и 24760 (+166) смертей.

В ФРГ, Турции, России, Бразилии, Иране подтверждены соответственно 164967, 124375, 124054, 96559 и 96448 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 6812, 3336, 1222, 6750 и 6156 человек.

В Украине число заражения коронавирусом достигло 11411 случаев, от COVID-19 умерли 279 человека.

В Беларуси официально подтверждены 15828 случаев заражения коронавирусом и 97 смерти.