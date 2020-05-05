В мире число заражений коронавирусом превысило 3,64 млн. случаев, умерли 252,4 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 3646261 (+79691 за сутки) по данным Worldometer на 8:15 5 мая 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 252420 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 4117 человек, из которых 1324 приходятся на США, 164 - на Испанию, 195 – на Италию, 306- на Францию, 288 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 212 странах. На данный момент лечение проходят 2143922 (+30257) человек, из них 49637 (-1224) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 1200282 (+45731) человека.

В США за последние сутки выявлены 24778 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончался 1324 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 1212900. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 188068 человека, умерли 69921 человек.

В Испании подтверждены 248301 (+1179) случаев заражения и 25428 (+164) смертей. В Италии – соответственно 211938 (+1221) случаев заражения и 29079 (+195) смертей.

Далее следуют Великобритания и Франция, где подтверждены соответственно 190584 (+3985) и 169462 (+769) случаев заражения, и 28734 (+288) и 25201 (+306) смертей.

В ФРГ, России, Турции, Бразилии, Иране подтверждены соответственно 166152, 145268, 127659, 108620 и 98647 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 6993, 1356, 3461, 7367 и 6277 человек.

В Польше и Украине число заражения коронавирусом достигло 14006 и 12331 случаев, от COVID-19 умерли 698 и 303 человека соответственно.

В Беларуси официально подтверждены 17489 случаев заражения коронавирусом и 103 смерти.