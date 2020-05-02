В мире число заражений коронавирусом превысило 3,4 млн. случаев, умерли 239,6 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 3401318 (+92770 за сутки) по данным Worldometer на 8:25 2 мая 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 239614 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 5502 человека, из которых 1915 приходятся на США, 281 - на Испанию, 269 – на Италию, 218- на Францию, 739 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 212 странах. На данный момент лечение проходят 2028641 (+48100) человек, из них 51358 (-416) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 1081705 (+38752) человека.

В США за последние сутки выявлены 36242 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончались 1915 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 1131452. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 161563 человека, умерли 65776 человек.

В Испании подтверждены 242988 (+3648) случаев заражения и 24824 (+281) смертей. В Италии – соответственно 207428 (+1965) случаев заражения и 28236 (+269) смертей.

Далее следуют Великобритания и Франция, где подтверждены соответственно 177454 (+6201) и 167346 (+168) случаев заражения, и 27510 (+739) и 24594 (+218) смертей.

В ФРГ, Турции, России, Иране, Бразилии подтверждены соответственно 164077, 122392, 114431, 95646 и 92109 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 6736, 3258, 1169, 6091 и 6410 человек.

В Украине число заражения коронавирусом достигло 10861 случаев, от COVID-19 умерли 272 человека.

В Беларуси официально подтверждены 14917 случаев заражения коронавирусом и 93 смерти.