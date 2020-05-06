В мире число заражений коронавирусом превысило 3,72 млн. случаев, умерли 258,3 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 3727947 (+81686 за сутки) по данным Worldometer на 8:08 6 мая 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 258344 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 5924 человек, из которых 2350 приходятся на США, 185 - на Испанию, 236 – на Италию, 330- на Францию, 693 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 212 странах. На данный момент лечение проходят 2177923 2143922 (+34001) человек, из них 49248 (-389) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 1242432 (+42150) человека.

В США за последние сутки выявлены 24798 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончался 2350 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 1237633. С момента распространения заболевания в стране выздоровели 200626 человек, умер 72271 человек.

В Испании подтверждены 250561 (+2260) случаев заражения и 25613 (+185) смертей. В Италии – соответственно 213013 (+1075) случаев заражения и 29315 (+236) смертей.

Далее следуют Великобритания и Франция, где подтверждены соответственно 194990 (+4406) и 170551 (+1089) случаев заражения, и 29427 (+693) и 25531 (+330) смертей.

В ФРГ, России, Турции, Бразилии, Иране подтверждены соответственно 167007, 155370, 129491, 114715 и 99970 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 6993, 1451, 3520, 7921 и 6340 человек.

В Польше и Украине число заражения коронавирусом достигло 14431 и 12697 случаев, от COVID-19 умерли 716 и 316 человек соответственно.

В Беларуси официально подтверждены 18350 случаев заражения коронавирусом и 107 смертей.