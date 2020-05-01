В мире число заражений коронавирусом превысило 3,3 млн. случаев, умерли 234,1 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 3308548 (+87701 за сутки) по данным Worldometer на 8:05 1 мая 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 234112 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 5873 человека, из которых 2192 приходятся на США, 268 - на Испанию, 285 – на Италию, 289- на Францию, 674 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1980541 (+48754) человек, из них 50942 (-8871) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 1042953 (+41945) человека.

В США за последние сутки выявлены 30638 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончались 2192 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 1095210. С момента распространения заболевания в стране выздоровел 155737 человек, умерли 63861 человек.

В Испании подтверждены 239639 (+2740) случаев заражения и 24543 (+268) смертей. В Италии – соответственно 205463 (+1872) случаев заражения и 27967 (+285) смертей.

Далее следуют Великобритания и Франция, где подтверждены соответственно 171253 (+6032) и 167178 (+758) случаев заражения, и 26771 (+674) и 24376 (+289) смертей.

В ФРГ, Турции, России, Иране, Бразилии подтверждены соответственно 163009, 120204, 106498, 94640 и 87187 случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 6623, 3174, 1073, 6028 и 6006 человек.

В Украине число заражения коронавирусом достигло 10406 случаев, от COVID-19 умер 261 человек.

В Беларуси официально подтверждены 14027 случаев заражения коронавирусом и 89 смертей.