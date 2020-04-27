Последнее обновление: 27.04.2020 11:18

Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 6198 и сейчас составляет 87147 человек во всех регионах страны.

Таким образом, Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом, где на данный момент зафиксированы 84,5 тыс. инфицированных.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 579 человек, за весь период - 7 346. За сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 794 человека", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что у 2 693 (43,4%) новых инфицированных не было симптомов.

По данным штаба, суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ замедлился до 7,66%.

Ранее по теме
<Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование