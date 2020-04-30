В мире число заражений коронавирусом превысило 3,22 млн. случаев, умерли 228,2 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 3220847 (+81952 за сутки) по данным Worldometer на 7:50 30 апреля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 228239 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 10229 человека, из которых 2403 приходятся на США, 453 - на Испанию, 323 – на Италию, 427- на Францию, 795 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1931787 1907855 (+23932) человек, из них 59813 (+2847) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 1001008 (+44944) человека.

В США за последние сутки выявлены 28807 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончались 2403 человека. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 1064572. С момента распространения заболевания в стране выздоровел 147411 человек, умерли 61669 человек.

В Испании подтверждены 236889 (+4771) случаев заражения и 24275 (+453) смертей. В Италии – соответственно 203591 (+2086) случаев заражения и 27682 (+323) смертей.

За Испанией следуют Франция и Великобритания, где подтверждены соответственно 166420 (+509) и 165221 (+4076) случаев заражения, и 24087 (+427) и 26097 (+795) смертей.

В ФРГ, Турции, России, Иране, Китае подтверждены соответственно 161539, 117589, 99399, 93657 и 82862 (+4) случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 6467, 3081, 972, 5957 и 4633 человек.

В Украине число заражения коронавирусом достигло 9866 случаев, от COVID-19 умерли 250 человек.

В Беларуси официально подтвержден 13181 случай заражения коронавирусом и 84 смерти.