В России количество зараженных коронавирусом достигло 80,8 тыс. человек

За последние сутки в России число заразившихся коронавирусом выросло на 6361 человека и достигло 80 949 случаев в 85 регионах.

За прошедшие сутки выздоровели 517 человек, сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом. За весь период в РФ выздоровели 6767 человек.

За последние сутки подтверждено 66 летальных случаев с COVID-19, всего от заражения умерли 747 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 2,8 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 156,1 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются173 тысячи 374 человека.