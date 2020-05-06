Цена на Urals выросла до $25 за баррель

Цена нефти Urals в северо-западной Европе подорожала во вторник на $4,59 за баррель вслед за котировками Brent. Стоимость российского экспортного сырья достигла $24,68 за баррель (cif Роттердам - стоимость, страхование и фрахт до порта Роттердам) впервые с середины марта, сообщает Argus Media.

Четвертый день подряд Urals торгуется на северо-западе Европы с премией к Brent в размере $0,85 за баррель (cif Роттердам), тогда как с конца ноября стабильно котировался со скидкой относительно североморского датированного эталона.

Рост цены объясняется тем, что почти все майские объемы Urals уже проданы, сообщает Argus со ссылкой на данные трейдеров. Суммарные отгрузки российского сорта в мае сократятся почти на 40% относительно апреля, до 1,32 млн баррелей в сутки.

Цена на партии Urals объемом по 80 тыс. тонн в Средиземноморье во вторник также выросла - на $4,59 за баррель, до $25,33 за баррель (cif Аугуста). Премия на сорт не меняется четвертый торговый день и составляет $1,50 за баррель к североморскому датированному.

Сегодня Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти за прошедшую неделю увеличились на 4,59 млн баррелей и на 1 мая составили 532,221 млн баррелей.

На 19:18 стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне торгуется на $28,99 за баррель (-6,39%), сорт WTI находился на отметке $24,91 за баррель.