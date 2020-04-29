В мире число заражений коронавирусом превысило 3,13 млн. случаев, умерли 218 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 3138895 (+73719 за сутки) по данным Worldometer на 8:10 29 апреля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 218010 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 6374 человека, из которых 2470 приходятся на США, 301 - на Испанию, 382 – на Италию, 367- на Францию, 586 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1907855 (+33465) человек, из них 56966 (+678) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 956064 (+33202) человека.

В США за последние сутки выявлены 25409 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончались 2470 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 1035765. С момента распространения заболевания в стране выздоровел 142238 человек, умерли 59266 человек.

В Испании подтверждены 232128 (+2706) случаев заражения и 23822 (+301) смертей. В Италии – соответственно 201505 (+2091) случаев заражения и 27359 (+382) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 165911 (+2638) и 159912 (+3996) случаев заражения, и 23660 (+367) и 21678 (+586) смертей.

В ФРГ, Турции, России, Иране, Китае подтверждены соответственно 159912, 114653, 93558, 92584 и 82858 (+22) случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 6314, 2992, 867, 5877 и 4633 человек.

В Украине число заражения коронавирусом достигло 9410 случаев, от COVID-19 умер 239 человек.

В Беларуси официально подтверждены 12208 случаев заражения коронавирусом и 79 смертей.