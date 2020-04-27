В мире число заражений коронавирусом превысило 2,99 млн. случаев, умерли 207 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 2995152 (+73696 за сутки) по данным Worldometer на 8:30 27 апреля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 207008 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 3719 человека, из которых 1150 приходятся на США, 288 - на Испанию, 260 – на Италию, 242- на Францию, 413 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1849028 (+25731) человек, из них 57606 (-261) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 881510 (+44507) человека.

В США за последние сутки выявлены 26426 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончались 1150 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 987322. С момента распространения заболевания в стране выздоровел 118781 человек, умерли 55415 человек.

В Испании подтверждены 226629 (+2870) случаев заражения и 23190 (+288) смертей. В Италии – соответственно 197675 (+2324) случаев заражения и 26644 (+260) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 162100 (+612) и 157770 (+1257) случаев заражения, и 22856 (+242) и 5976 (+99) смертей.

В Великобритании, Турции, Иране, Китае, России подтверждены соответственно 152840, 110130, 90481, 82830 (+3) и 80949 случая заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 20732 (+413), 2805, 5710, 4633 и 747 человек.

В Украине число заражения коронавирусом достигло 8617 случаев, от COVID-19 умер 209 человек.

В Беларуси официально подтверждены 10463 случаев заражения коронавирусом и 72 смерти.