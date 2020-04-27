Последнее обновление: 27.04.2020 21:29

Глава ВОЗ предупредил, что пандемия далека от завершения

Говорить об окончании пандемии коронавируса SARS-CoV-2 пока не приходится, заявил в понедельник, 27 апреля, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Он выразил глубокую обеспокоенность последствиями нарушения нормального медицинского обслуживания, особенно для детей. "Пандемия далека от завершения", - подчеркнул глава ВОЗ.

Тедрос Аданом Гебреисус добавил, что ВОЗ обеспокоена растущими показателями заражаемости в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии. "Нам предстоит пройти долгий путь и проделать большую работу", - предупредил он, передает DW.

По словам главы ВОЗ, в результате пограничных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в 21 стране отмечается нехватка вакцин против других заболеваний. "Число случаев заболевания малярией в странах Африки к югу от Сахары может удвоиться. Этого не должно произойти, мы работаем со странами, чтобы поддержать их", - указал Тедрос Аданом Гебреисус.

Ранее по теме
<Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование