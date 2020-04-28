В мире число заражений коронавирусом превысило 3,06 млн. случаев, умерли 211,6 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 3065176 (+70024 за сутки) по данным Worldometer на 9:10 28 апреля 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 211636 человек.

Число смертельных исходов за последние сутки выросло на 4628 человека, из которых 1388 приходятся на США, 331 - на Испанию, 333 – на Италию, 437- на Францию, 360 – на Великобританию.

Случаи заражения зафиксированы в 210 странах. На данный момент лечение проходят 1874390 (+25362) человек, из них 56288 (-1318) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 922862 (+41352) человека.

В США за последние сутки выявлены 23185 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончались 1388 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения в США достигло 1010507. С момента распространения заболевания в стране выздоровел 139162 человек, умерли 56803 человек.

В Испании подтверждены 229422 (+2793) случаев заражения и 23521 (+331) смертей. В Италии – соответственно 199414 (+1739) случаев заражения и 26977 (+333) смертей.

За Испанией следуют Франция и ФРГ, где подтверждены соответственно 165842 (+3742) и 158758 (+988) случаев заражения, и 23293 (+437) и 6126 (+150) смертей.

В Великобритании, Турции, Иране, России, Китае подтверждены соответственно 157149, 112261, 91472, 87147 и 82836 (+6) случаев заражения, число смертей от COVID-19 в этих странах составляет соответственно 21092 (+360), 2900, 5806, 794 и 4633 человек.

В Украине число заражения коронавирусом достигло 9009 случаев, от COVID-19 умер 220 человек.

В Беларуси официально подтверждены 11289 случаев заражения коронавирусом и 75 смертей.