Роспотребнадзор предложил продлить режим самоизоляции в РФ на 2 недели

Режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Нельзя остановиться на половине пути. Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода для этого заболевания. Для того чтобы остановить и быть окончательно уверенными, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало», — сказала Попова.

По ее словам, сейчас отменить режим самоизоляции нельзя, так как высока вероятность повторной вспышки заболевания. «Нельзя сегодня все открыть, потому что сегодня еще очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного роста, если мы не будем соблюдать требования сегодняшнего дня еще как минимум один инкубационный период», — заявила глава Роспотребнадзора, передает РБК.

В начале этого совещания Голикова попросила оценить, когда в России можно будет ослабить антивирусные ограничения. По словам вице-премьера, прогнозы важны, так как россияне уже устали от режима самоизоляции. В то же время Голикова сообщила, что за прошедшую неделю, с 17 по 24 апреля, число заразившихся коронавирусом в России выросло в 2,1 раза.

Смягчить карантин уже предложил Совет по правам человека. Он намерен просить правительство разрешить россиянам бегать и кататься на велосипедах по одному, а также посадить картошку в период майских праздников, так как для многих это «не развлечение, а способ прокормиться».

Попова же и ранее отмечала, что майские праздники не повод для нарушения режима самоизоляции. По ее мнению, срыв карантина недопустим, поскольку «все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку».

20 апреля источники РБК сообщили, что власти рассматривают возможность продлить режим самоизоляции на майские праздники или до середины месяца. При негативном сценарии нерабочие дни могут быть растянуты до 1 июня.