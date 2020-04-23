Последнее обновление: 23.04.2020 12:10

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 62,7 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за последние сутки на 4774 и составляет 62773 человек.

"В России нарастающим итогом зарегистрированы 62773 случая (+8,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 471 человек, за весь период - 4 891. За сутки умерли 42 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерли 555 человек", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что у 2282 (47,8%) выявленных в России за сутки пациентов с коронавирусом нет симптомов.

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