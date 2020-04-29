Россия не планирует пересматривать цену на газ для Беларуси

Россия не предполагает пересмотр цены на поставляемый в Беларусь газ в 2020 году, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы исходим из того, что в начале года достигнуты договорённости по цене на газ для белорусских потребителей до конца 2020 года", - сказал Новак, которого цитирует Интерфакс.

"И эта цена зафиксирована в соответствующем протоколе между правительством республики Беларусь и "Газпромом", и в контрактах между хозяйствующими субъектами, там тоже пересмотра никакого не предполагается. Наши компании взаимодействуют в соответствии с подписанными документами - цена $127 за тысячу кубометров", - уточнил он.

Ранее Лукашенко заявил, что цена на газ должна быть более адаптивной при текущем резком изменении экономической конъюнктуры и в настоящий момент составлять порядка 40-45 долларов за 1 тыс. кубометров.