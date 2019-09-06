Последнее обновление: 06.09.2019 16:55

Лукашенко: Беларусь просит у РФ "миллиардов 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам"

Россия могла бы помочь республике поставив 10-15 млрд кубометров газа по приемлемой цене. Об этом заявил Лукашенко журналистам в рамках поездки в Брест.

"Но ты (Россия) хотя бы за это (аварию на Чернобыле), помоги - миллиардов 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток "Газпрому", поставь в Беларусь", - заявил Лукашенко, которого цитируют официальные СМИ.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что у него есть "наработки", чтобы начать альтернативный России импорт нефти по северному маршруту - через Польшу и Прибалтику. При этом он предлагает России "договариваться по-человечески".

"Северный маршрут мы прорабатываем. Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть. Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода "Дружба", по которому на экспорт идет российская нефть", - заявил Лукашенко.

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