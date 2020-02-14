Последнее обновление: 14.02.2020 15:34

Лукашенко в Сочи просил у Путина дешевый газ для Чернобыльских районов

На переговорах с Путиным в Сочи Лукашенко просил сделать скидку на газ, поставляемый в регионы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

В частности, он считает, что Россия сегодня как правопреемница СССР не должна уходить от обещаний советского правительства. По словам Лукашенко, он не понимает, почему Беларуси, которая больше всего пострадала от взрыва на Чернобыльской АЭС, не оказывается поддержка.

Он предложил российской стороне поставлять на пострадавшие белорусские территории газ по более низкой цене, чем в другие регионы республики.

"Люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива в силу этой беды", - пояснил Лукашенко.

Он вернулся к тезису о том, что белорусы участвовали в создании нефтяного комплекса России.

"Я напомнил, что на те нефтедобывающие, газодобывающие скважины летали самолеты из Гомеля, Витебска, Могилева, да и из Минска. То, что мы бурили и создавали в советские времена, в одну ночь оказалось чужим. И мы сегодня вынуждены покупать по мировой цене эту продукцию, а Россия у себя продает это в полцены или одну треть", - посетовал белорусский правитель.

«… ядерное оружие, вся зарубежная советская собственность перешла к ней (России). Другие постсоветские республики от этого ничего не получили. Все деньги оказались там, и потом нас кинули с советским рублем. Я все это напомнил», - заключил Лукашенко.

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