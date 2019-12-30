Лукашенко и Путин не согласовали нефть и газ по телефону

Телефонный разговор Путина и Лукашенко не привел к согласованию условий поставок нефти газа в Беларусь в 2020 году. У субъектов хозяйствования осталось чуть более суток на заключение соответствующих контрактов, но в любом случае Россия не станет в полночь перекрывать газ и нефть для синеокой.

Телефонный разговор, а точнее его вторая, не связанная с поздравлениями часть длилась более часа и была посвящена согласованию конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья, сообщила пресс-служба Лукашенко.

В итоге президенты договорились поручить правительствам «в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу».

«В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в нашу страну, до конечного принятия решений президентами», - говорится в сообщении.

Если возникнет необходимость, Путин и Лукашенко «встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января».